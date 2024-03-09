محافظ جنوب سيناء: ندشن مشروعات في مختلف المجالات.. وأولوية التشغيل للمواطن السيناوي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنّ مدينة طابا مثال على أن مصر لن تترك حبة رمل واحدة من أراضيها في يد أي محتل، فقد استعادت أرضها بالحرب والدبلوماسية والتحكيم.

وأضاف “فودة”، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «طابا مهمة جدا فهي مدخل للمحافظة ومدخل للبحر الأحمر ومكانها الجغرافي رائع، ومنذ 10 سنوات، ونحن ندشن مشروعات عملاقة في جنوب سيناء».





وتابع محافظ جنوب سيناء: «نبسط جميع أذرعنا على كل أراضي المحافظة، وندشن مشروعات في مختلف المجالات وأولوية التشغيل للمواطن السيناوي، وسيتم افتتاح محطة مياه بشكل تجريبي، حيث تنتج 5 آلاف متر مكعب مياه وستغذي مدينة طابا، كما افتتحنا أول ملعب خماسي في هذه المنطقة».

وواصل: «الخير موجود في سيناء، والبنك الزراعي منحنا 1000 كرتونة، كما افتتح رئيس هيئة البريد مكتب البريد، وهذه أمور ورموز رائعة عندما يشعر بها الموطن فإن حبه لبلده يزداد كثيرا».

