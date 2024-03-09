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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الشباب قادة المستقبل.. معاون محافظ جنوب سيناء يروي تفاصيل توليه منصبه|فيديو

معاون محافظ جنوب
معاون محافظ جنوب سيناء

قال جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء، إنّه ينحدر من أسرة تهتم بالتعليم، فقد حصل معظم إخوته على مؤهلات عليا، متابعًا: “والدي ووالدتي حرصوا على تعليمنا حتى نهاية المطاف وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحصلت على البكالوريوس والماجستير وليسانس حقوق والتحقت بالبرنامج الرئاسي الذي كان نقطة تحول بالنسبة إليّ”.

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وأضاف “فتيح” في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت: «من خلال البرنامج الرئاسي عملت معاونا لمحافظ جنوب سيناء، وحرصت كل الحرص على نقل التجربة لأهالينا وشبابنا في جنوب سيناء للتأكيد على عدم وجود المستحيل، وطالما كان لديم هدف في حياتك فإنك ستحققه يوما ما». 

وتابع معاون محافظ جنوب سيناء: “أواجه عثرات، لكني أضع سيناريوهات لأن أي مشكلة تنتهي، وبعدها تأتي اللحظة المميزة التي نحقق فيها هدفنا على المستوى الشخصي أو الدولة، فنحن يجب أن ندعم دولتنا حتى تواكب الدول المتطورة في المستقبل”.


وأكد معاون محافظ جنوب سيناء: “في الفترة الأخيرة، خرجنا من الصندوق والتقينا الشباب في الوديان بتوجيهات من المحافظ، وذُهلت من أن الوديان بها شباب رائع لكنه في حاجة إلى من يستمع إليه، وأصبح أزور الوديان كل أسبوع لمعرفة شواغل الشباب في التجمعات هناك”.
 

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