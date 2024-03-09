رغم تكلفتها العالية|حنان عمر: محطات تحلية المياه هدفها الحفاظ على المحافظات الحدودية

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، إنّ المحافظة بها تنوع في مصادر المياه، حيث تصل مياه النيل حتى مدينة سانت كاترين، ومحطات آبار في مدينة الطور نتيجة لمحافظة صحراوية في الجانب الشرقي والشح المائي الذي يتعرض العالم كله له.

وأضافت حنان عمر، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت: «التكنولوجيات الخاصة بتوفير مياه الشرب هي تحلية مياه البحر، والدولة بدأت فيها خلال السنوات الأربعة الماضية وتضاعفت كميات المياه المنتجة، وجرى إنشاء عدد من محطات التحلية، كان آخرها 4 محطات موجودة في رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع ودهب، وفي المرحلة الثانية سنفتتح محطة في طابا ومحطتين في مدينة شرم الشيخ».

وتابعت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء: «إجمالي إنتاج هذه المحطات يتخطى 260 ألف متر مكعب في اليوم، وبإذن الله ستكفينا للتنمية العمرانية خلال الفترة المقبلة، ومحطات التحلية تكلفتها عالية في الإنتاج والتشغيل، لكنها السبيل الوحيد للمحافظات الحدودية والمحافظات المطلة على البحر للحصول على مياه الشرب».