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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: تتويج شرم الشيخ مدينة سياحية عالمية آمنة ببورصة برلين

صدى البلد

قال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن تتويج مدينة شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية عالمية آمنة بسبب الجهود المبذولة وإقامة العديد من المشروعات العملاقة بشرم الشيخ، فضلًا عن مدى الالتزام بالمعايير العالمية في السياحة والضيافة وتحويلها لمدينة ذكية صديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال افتتاح الجناح المصري في بورصة برلين السياحية ITB" اليوم /الثلاثاء/ والتي تستمر خلال الفترة (5 - 7) مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين، بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، ومحافظ جنوب سيناء وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العاملين بمجال السياحة، وسفير مصر بألمانيا خالد جلال.

وأضاف المحافظ - وفقًا لبيان المحافظة اليوم - أن مدينة شرم الشيخ حصلت على سلسلة من التكريمات على مدار السنوات الماضية الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر هذا العام في جذب العديد من السائحين من مختلف دول وجنسيات العالم.

وأكد حرصه على المشاركة في بورصة برلين السياحية كونها من أكبر وأهم البورصات السياحية الدولية المهنية المتخصصة والتجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويُشارك فيه العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة عالميًا.

وأوضح أهمية السوق الألماني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الأوروبية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، منوهًا بأن شرم الشيخ تحتفظ لنفسها بمكانة خاصة لدى السائحين من كل دول العالم، فنجدهم يجعلونها مقصدًا لرحلاتهم وإجازاتهم قبل غيرها؛ لجمالها وتميزها على البحر الأحمر بموقع لا مثيل له لجذب العديد من السائحين من مختلف دول وجنسيات العالم.

ولفت إلى أن اختياره شخصية العام 2024 يعطي دافعا أكبر للجهد والعمل الدؤوب من أجل إزدهار مدينة السلام شرم الشيخ لتصبح قبلة السياحة العربية والعالمية، مؤكدا أن ذلك يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري والاهتمام بالسياحة المصرية.

وأشار إلى أن الجناح المصري المشارك في المعرض حظي بإعجاب وإقبالًا ملحوظًا من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

يذكر أن مدينة شرم الشيخ فازت بالجائزة الذهبية لأفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم من الاتحاد الإفريقي الآسيوي وتم اختيار المحافظ قائدًا للتنمية المستدامة على مستوى العالم وشخصية العام 2024 بعد منافسة مع 5 مدن عالمية.

ويشارك في بورصة برلين السياحية 181 دولة حول العالم والتي تتنافس فيما بينها لإبراز منتجاتها السياحية وما تملكه من مقومات مميزة، ويتجاوز عدد العارضين بها 10 آلاف عارض من الدول المختلفة.

ويصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من 170 ألف زائر منهم 110 آلاف زائر مهني وأكثر من 1000 مشترك بجانب الحضور الإعلامي من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون يمثلون 30 دولة.

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