«اوعوا تدوا ضهركوا لبلدكم».. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للمصريين قائلًا: «اوعوا تدوا ضهركوا لبلدكم كلكوا.. ده هما يومين هنقعدهم على وش الدنيا وهنمشى.. اللى جمعته بالحلال نفعك، واللى جمعته بحاجة تانية هيبقا نار عليك، إذا كنت بتؤمن أنه فيه حساب».



وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد: "والكون ليه صاحب وجابنا وبيختبرنا، ما قولتش لناس وحتى المسؤولة عن الوعي الديني الناس ما تكملتش في حرمانية أى سلوك من السلوك دي ده مع الوضع في الاعتباء ان الأمور في الدول مش بالأخلاقيات والضمائر، ولكن بالأنظمة والقوانين، لكن حتى النقطة دي غايبة عننا مش عارفين إيه الحلال وإيه الحرام اللى بنعمله؟ مش بكلم كل الناس، رغم أن فيه كتير مننا ما يخدوش بالهم".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

