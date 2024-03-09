برلماني:كلمة السيسي في احتفالية يوم الشهيد كشفت للجميع التحديات الصعبة أمام مصر

قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أكدت أن مصر تمتلك قدرات وسمات خاصة، تجعل من جنودها البواسل عناصر فريدة ومميزة لا يضاهيها نموذج آخر في العالم، حيث التضحية والإخلاص في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، والحرص على النهوض به والعبور إلى بر الأمان والاستقرار، رغم أية تحديات أو صعاب.

وأكد هلال في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي كشف للجميع، كيف استطاعت مصر بحب وإخلاص وتضحيات أبنائها التي لا تُقارن أن تعبر من كبوات صعبة، وحروب شديدة، كحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وكذلك ثورة 2011 وثورة 30 يونيو والحرب على الإرهاب، ومحاولات التدخلات الخارجية، وما تحملته من تكلفة كبيرة خلال هذه التحديات، وما تم تقديمه من غالٍ ونفيس من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن وأبنائه.

وأوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن المصريين واجهوا تحديات كبيرة، ليست فقط في الحروب العسكرية والأمنية والثورات، وإنما في الأزمات والتحديات الدولية، كأزمة جائحة كورونا وآثار ونتائج الحرب الروسية الأوكرانية، وغياب الاستقرار عن الأوضاع في المنطقة العربية والإفريقية، وكذلك حرب غزة التي أكملت شهرها الخامس، ومن ثم ارتفاع الأسعار أيضًا.

ولفت الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن جميع هذه التحديات والضغوطات تحملها المصريون خلال الأونة الأخيرة إلى جانب الحكومة المصرية، وهو ما يستحق التقدير، ويؤكد أن الشعب المصري هو شعب فريد، قادر على قهر الظروف، وتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى قيادة مصر، وعبر 10 سنوات تحمل صعابًا كثيرة، وتميزت فترة حكمه بالمصارحة والمكاشفة والشفافية، وهو ما ساعد في اتحاد وتكاتف المصريين وتعاونهم لتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية.