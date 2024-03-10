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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 10-3-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد  أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3175 جنيه للبيع و 3225 جنيه للشراء، وذلك في تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-3-2024.

وسجل  سعر الذهب  استقرارا مع أول  داخل محلات الصاغة دون أي تغيير.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 وفق إيجيبت جولد برايس

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض محدود

ومع نهاية تعاملات أمس السبت تراجع المعدن الأصفر مقدار 75 جنيه من قيمته في المتوسط داخل محلات الصاغة ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية وذلك في الجرام الواحد.

ارتفاع بعد التعويم

و صعد الذهب خلال الأسبوع الماضي مقدار 450 جنيه على الأقل بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف و سعر الفائدة .

عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو 3628 جنيه للبيع و 3685 جنيه للشراء.

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 نحو 2721 جنيه للبيع و 2764 جنيه للشراء.

أوقية الذهب 

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2179 دولار للشراء و 2180 دولار للبيع.

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2156 جنيه للبيع و 21221 جنيه للشراء

 الجنيه الذهب

ووصل سعر الجينه الذهب نحو 25.4 ألف جنيه للبيع و 25.8 ألف جنيه للشراء.

تراجع الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم السبت،  تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة على ارتفاعات تاريخية، عقب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي، وبدء خفض أسعار الفائدة يونيو المقبل.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 50 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3220 جنيهًا

و ارتفعت الأوقية بنحو 97 دولارًا وبنسبة 4.7 % في ختام الأسبوع بعد أن لامست مستوى 2195 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند مستوى 2179 دولارًا. 

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3680 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2760 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2147 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25760 جنيهًا.

تراجع بسبب قرارات الاحتياطي الفيدرالي

وفي سياق متصل، عزز ضعف بيانات سوق العمل، وتلميحات جيروم بأول رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال شهادته أمام الكونجرس، من التوقعات بإنهاء دورة التشديد النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة منتصف العام الجاري.

حيث كشفت بيانات الوظائف الأمريكية عن شهر فبراير الصادرة الجمعة الماضي عن ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.9% ، وتراجع متوسط معدل الأجور إلى 4.3% ، لكن البيانات أظهرت قدرة السوق على إضافة 223 ألف وظيفة فيما كان متوقع 160 ألف وظيفة.

الذهب وتحرير سعر الصرف

تحدث هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،عن  أسعار الذهب في السوق المحلية بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وقال هاني ميلاد  في تصريحات له،  إن قرار البنك المركزي انعكس على سعر الذهب عيار 21، الذي سجل 3150 جنيها، وفقا للتأثيرات الداخلية على السوق المحلية فضلا عن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر الذهب، موضحا أن سعر الأوقية عالميا سجل اليوم 2150 دولار للمرة الأولى تاريخيًا.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي خلقت نوع من الاستقرار في سوق الذهب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك 3 عوامل تساهم في تحديد سعر الذهب، البورصة العالمية، قوى العرض والطلب، وتوجهات المستهلك خلال الفترة القادمة سواء للبيع أو للشراء.

وتوقع رئيس شعبة الذهب، استقرار أسواق الذهب على مستوى طويل الأجل، مضيفا أنه كان هناك اضطراب في سوق الذهب مع بداية قرارا البنك المركزي.

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