الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر

استقرت أسعار الذهب لكنها تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر بعد الارتفاع لأعلى مستوى على الإطلاق.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر بعدما عززت تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول الرهانات على خفض الفائدة منتصف العام الجاري، وقال باول إن البنك المركزي "ليس بعيدا" عن اكتساب ثقة كافية بأن التضخم يتراجع، بما يمهد للبدء في خفض الفائدة.

وشدد باول على أن هذا من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة.

على الجانب الآخر، يتجه الدولار الأميركي نحو أكبر خسائر أسبوعية في 2024، بما يعزز الشهية نحو المعدن الأصفر إذ يصبح أقل تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى.

ويعزز انخفاض معدل الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب عند مستويات 2164.7 دولار للأونصة.

وارتفعت الأسعار في المعاملات الفورية بأكثر من 3.5% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وتتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول وهي الأيام الأولى للصراع بين إسرائيل وحماس، كما أنه سيكون هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي ترتفع في الأسعار.

وتتجه الأنظار نحو تقرير الوظائف الأميركية الشهري والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، وتشير التقديرات إلى أن القطاع الخاص أضاف 198 ألف وظيفة في فبراير