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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستقبل الألعاب الإلكترونية بمصر | تفاصيل ثالث أيام معرض سبورتس إكسبو 2024

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية في المعرض الرياضي «سبورتس إكسبو 2024»، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 7 إلي 9 مارس الجاري، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

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كما شهد وزير الشباب والرياضة فعاليات الجلسة الأولي لليوم الثالث من المعرض والتي اقيمت تحت عنوان "مستقبل الالعاب الالكترونية في مصر"، حيث اكد وزير الشباب والرياضة على اهمية نشر ثقافة الالعاب الالكترونية والتي تطورت بشكل كبير في مجتمع الشباب المصري، مؤكدا على دعمه ومساندته للاتحاد المصري للالعاب الالكترونية من اجل تطوير في الخدمات المقدمة للشباب المصري، بالاضافة الى البدء في دوري للالعاب الالكترونية للشباب، وكذلك دراسة مقترح لعمل دوري مصري للالعاب الالكترونية (لالعاب الموبيل ) ليربط بين مراكز شباب مصر.


ادار الجلسة الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، وبحضور كل من شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية، أحمد الجوهري، المدير التنفيذي لشركة BME للالعاب الالكترونية، يوسف محسن، كابتن فريق أنوبيس للألعاب الالكترونية، ناصر الكنفاني، مدير تسويق الاتصال بشركة وي، ومحمد امين مدير شركة virtual quest.

يذكر أن معرض "سبورتس إكسبو 2024"، تتنوع مجالاته ما بين عرض الأجهزة الرياضية، ومستلزمات الملاعب من النجيل الصناعى، والمكملات الغذائية والأغذية الصحية، ومراكز الشباب وصالات اللياقة البدنية، والنوادى والأكاديميات الرياضية، ومستلزمات الرياضات القتالية، ومعدات الرياضات المائية، ومعدات ولوازم الفروسية، ومستلزمات ومعدات التنس الأرضى وتنس الطاولة وألعاب القوى والجمباز والدراجات وغيرها من المجالات

أشرف صبحي سبورتس إكسبو عبد الفتاح السيسي

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