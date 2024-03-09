التشكيل اتسرب| تعليق صادم من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على خسارة الزمالك أمام منافسه النادي الأهلي، في نهائي كأس مصر بهدفين دون رد، في المباراة التي استضافها ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

وكتب الدردير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تشكيل الزمالك اتسرب قبل القمة ب 5 ساعات مين ال بيعمل كده ؟!



وعلي فكرة دا مالوش علاقة بالنتيجة أصلا لكن ليه"

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5.