المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

تصدَّر اسم لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، مُهدّدًا بالإيقاف 6 مباريات، بعد واقعة مباراة القمة أمام النادي الأهلي، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس مصر نسخة موسم 2022-2023 والذي انتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد تمكن بهما من التتويج بلقبه الـ39 في المسابقة.



شيكابالا

ماذا فعل شيكابالا لجمهور الأهلي؟



والتقطت كاميرات التليفزيون صورًا لـ"شيكابالا"، بعد نهاية المباراة بخسارة الزمالك لقب كأس مصر أمام الأهلي، وهو يُوجّه إشارات مُسيئة لجماهير المارد الأحمر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز البطولة.



عقوبة شيكابالا



وبحسب لائحة العقوبات الخاصة باتحاد الكرة، فإن قائد الزمالك أصبح مُهدّدًا بالإيقاف 6 مباريات عن الأبيض وتوقيع غرامة مالية عليه بسبب هذه الواقعة، إذ تنص اللائحة في مثل هذه الحالات على: "فعل فاضح وإشارات مشينة على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام إيقاف 6 مباريات بالإضافة لـ 50.000 جنيه غرامة".



الزمالك

تقرير مراقبة مباراة الأهلي والزمالك



وفي حالة تضمين تقرير مراقب المباراة تفاصيل ما حدث بشأن واقعة شيكابالا في نهائي كأس مصر، ستوقع العقوبة على اللاعب تفاديًا لتكرار مثل هذه الحالات من جميع اللاعبين في الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد نجح في الفوز بالمباراة على الزمالك بهدفين دون مقابل، أحرزهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليحصد الأحمر لقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخه.



المصائب تتوالى على الزمالك



ويكأن "المصائب لا تأتي فرادى"، فقد أصبح الزمالك مُهددًا بتوقيع عقوبة مالية عليه، بعد خسارة لقب الكأس، بسبب إقدام جمهوره على تحطيم عدد من المقاعد في ملعب الأول بارك.