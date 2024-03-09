عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

الزمالك
الزمالك

تصدَّر اسم لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، مُهدّدًا بالإيقاف 6 مباريات، بعد واقعة مباراة القمة أمام النادي الأهلي، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس مصر نسخة موسم 2022-2023 والذي انتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد تمكن بهما من التتويج بلقبه الـ39 في المسابقة.
 

شيكابالا 

ماذا فعل شيكابالا لجمهور الأهلي؟ 
 

والتقطت كاميرات التليفزيون صورًا لـ"شيكابالا"، بعد نهاية المباراة بخسارة الزمالك لقب كأس مصر أمام الأهلي، وهو يُوجّه إشارات مُسيئة لجماهير المارد الأحمر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز البطولة.

كاتب صحفي: المصريون ينتظرون كلمة الرئيس السيسي من لقاء إلى آخر لسماع رسائله

أنواع الشهداء في الإسلام.. تعرف عليهم بالتفصيل َ


عقوبة شيكابالا 
 

وبحسب لائحة العقوبات الخاصة باتحاد الكرة، فإن قائد الزمالك أصبح مُهدّدًا بالإيقاف 6 مباريات عن الأبيض وتوقيع غرامة مالية عليه بسبب هذه الواقعة، إذ تنص اللائحة في مثل هذه الحالات على: "فعل فاضح وإشارات مشينة على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام إيقاف 6 مباريات بالإضافة لـ 50.000 جنيه غرامة".
 

الزمالك 

تقرير مراقبة مباراة الأهلي والزمالك 


وفي حالة تضمين تقرير مراقب المباراة تفاصيل ما حدث بشأن واقعة شيكابالا في نهائي كأس مصر، ستوقع العقوبة على اللاعب تفاديًا لتكرار مثل هذه الحالات من جميع اللاعبين في الفترة المقبلة.
وكان النادي الأهلي قد نجح في الفوز بالمباراة على الزمالك بهدفين دون مقابل، أحرزهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليحصد الأحمر لقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخه.


المصائب تتوالى على الزمالك


ويكأن "المصائب لا تأتي فرادى"، فقد أصبح الزمالك مُهددًا بتوقيع عقوبة مالية عليه، بعد خسارة لقب الكأس، بسبب إقدام جمهوره على تحطيم عدد من المقاعد في ملعب الأول بارك.

ماذا فعل شيكابالا لجمهور الأهلي شيكابالا الزمالك نادي الزمالك الأهلى عقوبة شيكابالا تقرير مراقبة مباراة الاهلي والزمالك المصائب تتوالى على الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

موضوعات متعلقة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

استكمال إنجازات الجامعات الأهلية وزيادة المقبولين ضمن خطة تطوير 2024- 2030| تفاصيل

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

عام جديد من الإنجاز فى مسيرة القطاع.. حصاد وزاره البترول خلال 2023

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

ترشيحاتنا

مقلب مثير| كهربا مع رامز جاب من الآخر في رمضان 2024

سرق السولار .. إحالة مسئول كبير بمركز البحوث الزراعية للجنايات |تفاصيل

مكتب نتنياهو: الاتصالات مستمرة مع الوسطاء من أجل التوصل لصفقة تحرير الرهائن

مصر تدخل عصر النقل السريع.. DESIRO قطار بطابقين يسافر بسرعة 160 كم/ساعة

البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي على التهنئة بالصوم الكبير

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

طريقة عمل كيكة المقدار الواحد| بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكنافة بحشوة أرخص من الجبنة وطعمها أجمل

نشطاء يمزقون لوحة بلفور في بريطانيا للفت الانتباه إلى دماء الفلسطينيين

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب أخره"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ