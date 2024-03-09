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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز يتخذ قرارا مفاجئا عقب خسارة كأس مصر أمام الأهلي

الزمالك
الزمالك

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى القاهرة، بعد خسارة لقب كأس مصر فى مواجهة الأهلى التى جمعتهما مساء أمس الجمعة، علي استاد الأول بارك.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "جوميز يدرس الدفع بمحمد صبحي أمام الجونة في بطولة الدوري".

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد خالد بشارة بالغردقة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و3 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي نظيره الجونة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم مرتين.

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