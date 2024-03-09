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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطلاب الجامعات أبرز الوظائف الأكثر طلبا في عام 2024 

وظائف
وظائف

قال الدكتور محمد مرعي أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس  أن المرحلة الجامعية أهم مراحل التعليم لذلك علي الطالب الانتباه والاهتمام الي كل ما تقوم به الجامعة مثال "حضور الندوات والمؤتمرات وملتقي التوظيف التي تقوم به كافة الجامعات المصرية لجب تدريب وفرص عمل حقيقة للطلاب.

وأكد الدكتور محمد مرعي خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن الجامعات المصرية تنتظم العديد من الدورات التدريبية والكورسات لكافة التخصصات بالجامعة مشيرا إلي ضرورة حضور جميع الكورسات اللازمة والدورات التدريبية ليتأهل لسوق العمل بشكل سليم .
 

وأكد مرعي أن التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على الأعمال والمشروعات ومدى قدرة رواد الأعمال على استثمار الفرص الناشئة في  تقنية المعلومات والبرمجيات والتعليم .

وأضاف الدكتور محمد مرعي  إن فرص العمل عبر شبكة الإنترنت اكتسبت شعبية واسعة بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ولا تحتاج غالبية هذه المهن عبر الإنترنت إلى الخبرة أو اكتساب مهارات كبيرة في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة على العكس من ذلك  تعتمد هذه الوظائف على قدرة الشخص على المثابرة والإبداع أكثر من الاعتماد على الأموال، التي تعتبر خطوة رئيسية في بعض الأعمال الأخرى.

وأكد الدكتور محمد مرعي أن العمل الحر، أو فريلانس، فرصة أمام حديثي التخرج وطلاب الجامعات  الموهوب، لافتا لابد أن يعرف الطالب او الخريج  ما يطلبه سوق العمل قبل البدء في البحث ،لافتا أنه  توجد منصات تحتوي على حسابات تجريبية لمعرفة كيفية العمل عبر عبر الإنترنت.

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