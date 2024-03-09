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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلق على جهود وقف إطلاق النار في غزة.. صعب قبل شهر رمضان

صدى البلد

أعرب الرئيس جو بايدن عن شكوكه بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس قبل بداية شهر رمضان المبارك.

ووفقا للتصريحات التي نقلتها بلومبرج وقالها للصحفيين خلال زيارة حملته الانتخابية إلى ولاية بنسلفانيا، أقر بايدن بالتحديات التي تواجه تأمين الهدنة وأعرب عن مخاوفه بشأن احتمال وقوع أعمال عنف في القدس الشرقية، وخاصة حول المسجد الأقصى.

وتسلط تصريحات الرئيس الضوء على انتكاسة جهوده للتوسط في وقف مؤقت للأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس. وعلى الرغم من المفاوضات الجارية بين مصر وقطر، إلا أن الحل النهائي ظل بعيد المنال، مما دفع بايدن إلى الاعتراف بصعوبة تحقيق وقف إطلاق النار قبل بدء شهر رمضان يوم الأحد.

وتهدف حملة بايدن من أجل وقف مؤقت للصراع إلى تسهيل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وكذلك زيادة توصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، حيث يواجه السكان ظروفًا قاسية بسبب الحصار المستمر. ومع ذلك، فإن التقدميين داخل القاعدة السياسية لبايدن حثوه على ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل للحد من عملياتها العسكرية ردا على هجمات حماس.

وفي خطابه الأخير عن حالة الاتحاد، أكد بايدن على أهمية المساعدة الإنسانية لغزة وأعلن عن خطط للجيش الأمريكي لبناء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط لتسهيل إيصال المساعدات عن طريق البحر. تعكس هذه المبادرة، إلى جانب عمليات الإنزال الجوي المستمرة، التزام بايدن بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة أثناء التعامل مع تعقيدات الصراع بين إسرائيل وحماس.

وبينما تواصل إدارة بايدن جهودها الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار، تسلط تعليقات الرئيس الضوء على التحديات والشكوك المحيطة بطريق السلام في المنطقة.

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