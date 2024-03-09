جيش الاحتلال: حماس تخزّن الغذاء لأفرادها بينما يعجز سكان غزة عن الحصول عليها

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تخزن العتاد والغذاء لأفرادها تمهيدًا لشهر رمضان.



وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن حماس تخزن المعدات والمواد الغذائية لعناصرها بينما يواجه سكان غزة صعوبة في الحصول عليها.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه يتم التنسيق لبناء رصيف بحري عائم مؤقت في غزة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن حركة حماس تمنع التوصل لاتفاق بشأن الرهائن وتتصرف بشكل مُخالف لما اقترحه الوسطاء.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الاحتلال يواصل تسريع جاهزيته للحرب في الشمال ومستعدون لشن هجوم أوسع إذا تلقوا الأوامر بذلك.



كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل ستواصل ضرب منظومات حزب الله العسكرية ومقرات القيادة وكل بنية تحتية قد يلجأ لاستخدامها.