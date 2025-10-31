متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

إذا كنتي من محبي الأسماك، نقدم إليك طريقة تحضير الكابوريا في البيت بطريقة سهلة ولذيذة.



المكونات:

4 حبات كابوريا (تنظف جيدًا)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

بصلة متوسطة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

ثمرة فلفل أخضر حامي أو رومي (حسب الرغبة)

عصير ليمونة

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

2 ثمرة طماطم مبشورة أو مقطعة صغيرة

كوب صغير ماء أو مرق

طريقة التحضير:

تنظيف الكابوريا:

اغسلي الكابوريا جيدًا بالماء والملح والخل لإزالة أي رائحة زفارة، ثم اشطفيها واتركيها تصفى.

تحضير التتبيلة:

في مقلاة واسعة، سخّني الزيت أو الزبدة، وأضيفي البصل المفروم حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل وقلّبي حتى تظهر رائحته.

إضافة الطماطم والتوابل:

أضيفي الطماطم المبشورة، ثم الملح والفلفل والكمون والكزبرة، وقلّبي الخليط حتى يتسبك.

طهي الكابوريا:

ضعي الكابوريا في الصوص، وقلّبيها برفق حتى تتغلف جيدًا بالتتبيلة.

أضيفي نصف كوب ماء أو مرق، وغطي المقلاة.

اتركيها على نار متوسطة لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج ويتشرب الصوص.



اللمسة الأخيرة:

أطفئي النار، وأضيفي عصير الليمون قبل التقديم مباشرة.

اقتراح للتقديم:

قدّمي الكابوريا مع الأرز الأبيض أو المكرونة وسلطة خضراء أو طحينة.