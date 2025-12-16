قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انهيار نسخة من تمثال الحرية في البرازيل بسبب رياح عاتية

لحظة سقوط تمثال الحرية في البرازيل
لحظة سقوط تمثال الحرية في البرازيل

انهارت نسخة طبق الأصل من تمثال الحرية الأمريكي، اليوم، في مدينة جوايبا جنوب البرازيل، جراء رياح قوية ضربت المنطقة.

تمثال الحرية 

وذكر موقع جي-وان الإخباري أن النصب التذكاري، الذي يقع أمام متجر «هافان» في المدينة، سقط من قاعدته تحت تأثير عاصفة شديدة بلغت سرعة الرياح خلالها نحو 90 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح الموقع أن التمثال تعرض لأضرار بالغة نتيجة الانهيار، مشيراً إلى أن ارتفاعه الكامل، بما في ذلك القاعدة، يصل إلى 35 متراً.

وأكدت السلطات المحلية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وأن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية فقط.

