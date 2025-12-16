انهيار نسخة من تمثال الحرية في البرازيل بسبب رياح عاتية

انهارت نسخة طبق الأصل من تمثال الحرية الأمريكي، اليوم، في مدينة جوايبا جنوب البرازيل، جراء رياح قوية ضربت المنطقة.

تمثال الحرية

وذكر موقع جي-وان الإخباري أن النصب التذكاري، الذي يقع أمام متجر «هافان» في المدينة، سقط من قاعدته تحت تأثير عاصفة شديدة بلغت سرعة الرياح خلالها نحو 90 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح الموقع أن التمثال تعرض لأضرار بالغة نتيجة الانهيار، مشيراً إلى أن ارتفاعه الكامل، بما في ذلك القاعدة، يصل إلى 35 متراً.

وأكدت السلطات المحلية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وأن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية فقط.