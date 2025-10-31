قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كبير الأثريين: الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
فضيحة تهز كرة القدم التركية.. إيقاف 149 حكما والتحقيق مع 3700 لاعب
تركيا: نشعر بالقلق إزاء استمرارية وقف إطلاق النار في غزة
المستشار محمود فهمي يدلي بصوته في انتخابات النادي الأهلي.. صور
أخبار العالم

عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين

قسم الخارجي

كرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الجمعة الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، بمنحه الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن هذا التكريم يأتي بمناسبة قرب انتهاء ولاية أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وتقديرا لمسيرته الدبلوماسية المتميزة، والعمل العربي المشترك، وتثمينا لجهوده في الدفاع عن قضايا أمته العربية، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.

ووجه أبو الغيط الشكر للرئيس الفلسطيني، على هذا التكريم، معتبرا إياه فخرا وعزا له، ولكل الدبلوماسيين المصريين، وفي جامعة الدول العربية، مشيدا بصلابة وحكمة الرئيس وصمود الشعب الفلسطيني.

وحضر تكريم أبو الغيط عدد من الدبلوماسيين من بينهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ذياب اللوح، ومندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.

إضافة إلى الأمناء العامين المساعدين السفير حسام زكي، والسفير فائد مصطفى.

عباس أبو الغيط الوشاح الأكبر وسام دولة فلسطين الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفير أحمد أبو الغيط

المزيد

