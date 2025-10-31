عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين

كرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الجمعة الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، بمنحه الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن هذا التكريم يأتي بمناسبة قرب انتهاء ولاية أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وتقديرا لمسيرته الدبلوماسية المتميزة، والعمل العربي المشترك، وتثمينا لجهوده في الدفاع عن قضايا أمته العربية، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.

ووجه أبو الغيط الشكر للرئيس الفلسطيني، على هذا التكريم، معتبرا إياه فخرا وعزا له، ولكل الدبلوماسيين المصريين، وفي جامعة الدول العربية، مشيدا بصلابة وحكمة الرئيس وصمود الشعب الفلسطيني.

وحضر تكريم أبو الغيط عدد من الدبلوماسيين من بينهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ذياب اللوح، ومندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.

إضافة إلى الأمناء العامين المساعدين السفير حسام زكي، والسفير فائد مصطفى.