تركيا: نشعر بالقلق إزاء استمرارية وقف إطلاق النار في غزة

أعربت تركيا عن قلقها حيال استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معلنة عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية عدد من الدول يوم الاثنين لبحث تطورات الملف والخطوات المقبلة.

وفي سياق آخر، وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال دان كين، إلى إسرائيل الليلة الماضية ضيفًا رسميا على رئيس الأركان، الفريق إيال زامير.

والتقى الاثنان في كريات غات بتل أبيب، ثم عقدا جلسة مشتركة مع القادة العسكريين لمناقشة التطورات الإقليمية. وواصل كين جولته الاستطلاعية في قطاع غزة، ثم زار مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت ، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، سيصل خلال الأيام المقبلة إلى المقر الأمريكي في كريات جات. وكان كين قد زار إسرائيل منتصف الشهر الجاري برفقة الرئيس دونالد ترامب، والتقى بنظيره رئيس الأركان، الفريق إيال زامير.

ومن جانب آخر، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على توصية الجيش الإسرائيلي برفع "الوضع الخاص" المفروض على الجبهة الداخلية في جنوب البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر.



ويعني القرار انتهاء حالة التأهب القصوى التي فرضت قبل أكثر من عام عقب هجمات حركة حماس، والتي شملت قيودا أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة.



ويأتي هذا القرار في ظل تقييمات أمنية جديدة تشير إلى تراجع مستوى التهديدات المباشرة من قطاع غزة، مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مراقبة الأوضاع الميدانية عن كثب تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

ومن جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن لا تعتبر الضربة التي قالت إسرائيل إنها استهدفت عضوًا في جماعة فلسطينية "مقاومة" في غزة انتهاكًا لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وأعلنت إسرائيل إنها قصفت عضوًا في جماعة الجهاد الإسلامي متهمة الفرد بالتخطيط لمهاجمة القوات الإسرائيلية.



