وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي
بـ 150 ألف دولار.. ساعة أحمد الشرع تثير الجدل في منتدى الاستثمار
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
طاقم تمريض اعتدى على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا.. وهذه عقوبتهم
بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
مجلس الأمن يهدد الدعم السريع: نرفض أي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان
رحلة الوعي الرقمي.. دروس مهمة للآباء والأبناء احرصوا عليها
نائب الرئيس الأمريكي: الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

تناول الفول في الصباح له تأثيرات متعددة على الجسم  بعضها مفيد جدًا، خصوصًا إذا تم تحضيره بطريقة صحية.. إليك ما يحدث لجسمك عندما تتناول الفول في الإفطار: 


 الفوائد:
يشعرك بالشبع لفترة طويلة
الفول غني بالبروتين والألياف، مما يساعد على الإحساس بالامتلاء ويقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.
ينشط الطاقة ويقوي التركيز
يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تُهضم ببطء، فتمد الجسم بالطاقة تدريجيًا وتحافظ على مستوى السكر في الدم ثابتًا.
يدعم صحة القلب
الألياف القابلة للذوبان في الفول تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
يحسّن الهضم
الألياف الموجودة فيه تنشط حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك، خصوصًا عند تناوله مع زيت الزيتون والليمون.
يُقوّي المناعة
غني بالحديد، والمغنيسيوم، والزنك، وحمض الفوليك — وكلها عناصر تدعم الجهاز المناعي وتقلل من التعب والإجهاد.
يفيد مرضى السكر
لأنه يرفع السكر في الدم ببطء، فيُعتبر وجبة مناسبة للتحكم في مستوى الجلوكوز.
 

كما يسبب الفول الانتفاخ والغازات
بسبب الألياف العالية وصعوبة هضم بعض المكونات، لذلك يُفضّل نقعه جيدًا قبل الطهي أو تناول الكمون معه.
قد يسبب النعاس
لأن الفول يحتوي على "التربتوفان" الذي يساعد الجسم على إفراز السيروتونين، مما يجعل البعض يشعر بالراحة أو النعاس بعد الإفطار.
غير مناسب لمن لديهم أنيميا الفول (Favism)
لأنها حالة وراثية خطيرة قد تسبب تكسير كرات الدم الحمراء عند تناول الفول.

