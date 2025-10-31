فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

تناول الفول في الصباح له تأثيرات متعددة على الجسم بعضها مفيد جدًا، خصوصًا إذا تم تحضيره بطريقة صحية.. إليك ما يحدث لجسمك عندما تتناول الفول في الإفطار:



الفوائد:

يشعرك بالشبع لفترة طويلة

الفول غني بالبروتين والألياف، مما يساعد على الإحساس بالامتلاء ويقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

ينشط الطاقة ويقوي التركيز

يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تُهضم ببطء، فتمد الجسم بالطاقة تدريجيًا وتحافظ على مستوى السكر في الدم ثابتًا.

يدعم صحة القلب

الألياف القابلة للذوبان في الفول تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

يحسّن الهضم

الألياف الموجودة فيه تنشط حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك، خصوصًا عند تناوله مع زيت الزيتون والليمون.

يُقوّي المناعة

غني بالحديد، والمغنيسيوم، والزنك، وحمض الفوليك — وكلها عناصر تدعم الجهاز المناعي وتقلل من التعب والإجهاد.

يفيد مرضى السكر

لأنه يرفع السكر في الدم ببطء، فيُعتبر وجبة مناسبة للتحكم في مستوى الجلوكوز.



كما يسبب الفول الانتفاخ والغازات

بسبب الألياف العالية وصعوبة هضم بعض المكونات، لذلك يُفضّل نقعه جيدًا قبل الطهي أو تناول الكمون معه.

قد يسبب النعاس

لأن الفول يحتوي على "التربتوفان" الذي يساعد الجسم على إفراز السيروتونين، مما يجعل البعض يشعر بالراحة أو النعاس بعد الإفطار.

غير مناسب لمن لديهم أنيميا الفول (Favism)

لأنها حالة وراثية خطيرة قد تسبب تكسير كرات الدم الحمراء عند تناول الفول.