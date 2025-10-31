أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

أثارت تكلفة إنشاء إشارة مرور جديدة في إحدى المدن الأمريكية جدلًا واسعًا بعد أن تجاوزت 2.4 مليون دولار واستغرقت 10 أشهر للانتهاء، بسبب الإجراءات البيروقراطية وتعقيدات البنية التحتية، لتتحول إلى أغلى وأبطأ إشارة مرور في تاريخ الولاية.

تواصل المشكلات التي تواجه شاحنة تسلا سايبرتراك إثارة الجدل، بعد رصد حالات جديدة لسقوط شريط الإضاءة الأمامي وانفصال أجزاء من الهيكل، رغم التحديثات المتكررة. المستخدمون وصفوا التجربة بأنها “مخيبة للآمال” مع تصاعد شكاوى الجودة.

في تحدٍ مباشر لإيلون ماسك، أعلن عدد من المهندسين السابقين في تسلا عن تأسيس شركة جديدة لتصميم سيارة كوبيه كهربائية فاخرة تنافس أبرز العلامات العالمية. الفريق وعد بتقديم تصميم ثوري وأداء استثنائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت هوندا استدعاء أكثر من 700 ألف سيارة من طرازات متعددة بعد اكتشاف عيوب في نظام الوسائد الهوائية ومثبت السرعة، مما قد يؤثر على سلامة السائقين. الشركة أكدت أنها ستبدأ بإصلاح السيارات المتضررة مجانًا فورًا.