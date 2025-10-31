أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات
لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار
أثارت تكلفة إنشاء إشارة مرور جديدة في إحدى المدن الأمريكية جدلًا واسعًا بعد أن تجاوزت 2.4 مليون دولار واستغرقت 10 أشهر للانتهاء، بسبب الإجراءات البيروقراطية وتعقيدات البنية التحتية، لتتحول إلى أغلى وأبطأ إشارة مرور في تاريخ الولاية.
بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة
تواصل المشكلات التي تواجه شاحنة تسلا سايبرتراك إثارة الجدل، بعد رصد حالات جديدة لسقوط شريط الإضاءة الأمامي وانفصال أجزاء من الهيكل، رغم التحديثات المتكررة. المستخدمون وصفوا التجربة بأنها “مخيبة للآمال” مع تصاعد شكاوى الجودة.
بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة
في تحدٍ مباشر لإيلون ماسك، أعلن عدد من المهندسين السابقين في تسلا عن تأسيس شركة جديدة لتصميم سيارة كوبيه كهربائية فاخرة تنافس أبرز العلامات العالمية. الفريق وعد بتقديم تصميم ثوري وأداء استثنائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق
أعلنت هوندا استدعاء أكثر من 700 ألف سيارة من طرازات متعددة بعد اكتشاف عيوب في نظام الوسائد الهوائية ومثبت السرعة، مما قد يؤثر على سلامة السائقين. الشركة أكدت أنها ستبدأ بإصلاح السيارات المتضررة مجانًا فورًا.