سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تعدي شخص على سيدتين بالإسكندرية، وذلك بعد ضبطه.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاحا أبيض ودرعا خشبيا، والتعليق بتعديه على سيدتين بالإسكندرية.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدتين المشار إليهما، ربتي منزل "مُصابتان بكدمات في الرأس"- مقيمتان دائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبسؤالهما؛ قررتا أنه بتاريخ 28 أكتوبر الجاري، حدثت مُشادة كلامية بينهما، وبين الشخص الظاهر بمقطع الفيديو؛ لخلافات سابقة بينهم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير عليهما بالسب والضرب، محدثاً إصابتهما المنوه عنها، وقيامه بالتلويح بـ (درع خشبي وسلاح أبيض).

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه (سائق توك توك- له معلومات جنائية) والأداتين المستخدمتين في التعدي.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية.