تقارير إعلامية: أهالي غزة يموتون جوعا بسبب سوء التغذية الحاد والجفاف

توفي شخصان آخران على الأقل في غزة، اليوم السبت، بسبب سوء التغذية الحاد والجفاف، بحسب الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وفقا لـ CNN.

وقال القدرة في بيان، إن رضيعا يبلغ من العمر شهرين توفي في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، كما توفيت سيدة (20 عاما) بسبب الجوع في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، العدد الإجمالي إلى 25.

نظرًا لأن القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على المساعدات التي تدخل قطاع غزة تستنزف الإمدادات الأساسية، قال النازحون الفلسطينيون لشبكة CNN إنهم يكافحون من أجل إطعام أطفالهم.

ويقول الأطباء إن الأمهات الجائعات غير قادرات على إنتاج ما يكفي من الحليب لإرضاع أطفالهن.

ويصل الآباء إلى المرافق الصحية المكتظة للتسول للحصول على حليب الأطفال.

وقد فقد المدنيون عشرات الكيلوجرامات من وزنهم في المتوسط، وفقًا لعمال الإغاثة.

وفي شمال غزة، يهرع الناس للحصول على المساعدات بسبب عمليات السقوف الإنسانية النادرة.

ويقول العاملون في مجال الصحة إنهم لا يستطيعون تقديم العلاج المنقذ للحياة لسكان غزة الذين يعانون من سوء التغذية لأن القصف الإسرائيلي والحصار سحق النظام الطبي.

وأجرت القيادة المركزية الأمريكية خامس عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة هذا الشهر، لتقديم مواد الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع.

وقال بيان للقيادة على موقعها على "إكس" إن العملية المشتركة تضمنت طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأميركية وجنودا من الجيش الأمريكي متخصصين في عملية الإنزال الجوي للإمدادات.

وأسقطت الطائرات الأمريكية من طراز C-130 أكثر من 41,400 وجبة طعام و23,000 زجاجة مياه على شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إلى مواد الإغاثة، مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى هذه المساعدات الحيوية.