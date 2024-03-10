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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خطوات للحفاظ على الشفاه من الجفاف في رمضان

صدى البلد

للحفاظ على الشفاه من الجفاف في رمضان، يمكنك اتباع الخطوات التالية، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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خطوات للحفاظ على الشفاه من الجفاف في رمضان

ترطيب الشفاه: استخدمي مرطب للشفاه عالي الجودة وقومي بترطيب الشفاه بانتظام طوال النهار. اختاري منتجًا ذو تركيبة غنية بالمكونات المرطبة مثل زبدة الشيا أو زيت الأرجان.

تجنب اللحظات الجافة: حاولي تجنب اللعق المتكرر للشفاه، فهذا قد يؤدي إلى تفاقم الجفاف. كما يجب تجنب تقشير الشفاه بالأسنان أو اللعب بالشفاه بالأسنان.

الترطيب الداخلي: قمي بتناول كميات كافية من الماء على مدار اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم بشكل عام والشفاه بشكل خاص. استهلكي المشروبات العديدة والطعام الغني بالماء مثل الفواكه والخضروات.

حماية الشفاه: استخدمي محميات الشفاه التي تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) عندما تكوني في الخارج، حتى في أوقات الظل. يساعد ذلك في حماية الشفاه من الأشعة الشمسية الضارة والجفاف.

تجنب العوامل المسببة للجفاف: حاولي تجنب التعرض المفرط للهواء الجاف أو الرياح القوية. قمي بتغطية الشفاه بواسطة وشاح أو غطاء للحفاظ على ترطيبها.

التقليل من استخدام المستحضرات القاسية: تجنب استخدام منتجات العناية بالشفاه التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية مثل الكحول والعطور. اختاري المنتجات الطبيعية واللطيفة على الشفاه.

التقشير اللطيف: يمكنك استخدام فرشاة أو قطعة من القماش الناعم للتقشير اللطيف للشفاه بانتظام لإزالة الجلد الميت وتحفيز التجديد الخلوي.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الحفاظ على صحة وترطيب الشفاه خلال شهر رمضان. كما يجب أن تتذكري أن الاهتمام اليومي بالشفاه والاستجابة السريعة لأي علامة للجفاف يمكن أن تساعد في الحفاظ على شفاه ناعمة وصحية.

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