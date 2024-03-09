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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان عطية بعد الفوز على الزمالك: الكأس فى الجزيرة

مروان عطية
مروان عطية

احتفل مروان عطية، نجم النادي الأهلي، بالتتويج ببطولة كأس مصر للمرة 39 في تاريخ المارد الأحمر، بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، في المملكة العربية السعودية.

ونشر مروان عطية عبر حسابه على انستجرام، صورة له يحتفل بالكأس، صحبها بتعليق: "مبروك جمهور الأهلي العظيم الكأس فى الجزيرة "، وسط تفاعل من المشجعين.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، وأدارها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، سجل امام عاشور وأفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.

 

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