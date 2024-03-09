عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تؤثر الشبورة والأمطار على خططك؟.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل و توقعات طقس الأحد، بالإضافة إلى درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر ومدنها.

txt

أخبار التوك شو.. السيسي يزف بشرى للمصريين.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ24 ساعة القادمة

txt

ظاهرتان جويتان..الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ24 ساعة القادمة

txt

لا تنخدعوا|الأرصاد تكشف طقس اليوم.. وتُحذر المواطنين من هذا الأمر

txt

الأرصاد تطمئن المصريين.. الأسبوع الحالي لن يشهد سقوط أمطار أو تقلبات جوية

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم غد، الأحد الموافق 10 مارس، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسطـ توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. 

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات مصر ومدنها

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 23 14
6 أكتوبر 23 14
بنهــــا 23 15
دمنهور 22 14
وادي النطرون 23 14
كفر الشيخ 22 14
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 12
دمياط 20 14
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 23 13
السويس 23 12
العريش 20 10
رفح 20 9
رأس سدر 25 13
نخل 21 6
كاترين 20 4
الطور 25 14
طابا 23 14
شرم الشيخ 27 17
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 10
السلوم 19 9
سيوة 23 9
رأس غارب 28 17
الغردقة 27 16
سفاجا 27 17
مرسى علم 27 16
شلاتين 29 18
حلايب 29 19
أبو رماد 30 18
رأس حدربة 30 18
الفيوم 26 11
بني سويف 26 11
المنيا 27 10
أسيوط 29 11
سوهاج 31 13
قنا 32 15
الأقصر 34 16
أسوان 36 16
الوادي الجديد 33 12
أبوسمبل 38 17

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة طقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

لهذا السبب|حسام حسن يتخلى عن نجم الزمالك ويضعة خارج المعسكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

هل تؤثر الشبورة والأمطار على خططك؟.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

شعبة الدخان تزف بشرى سارة لملايين المصرين بشأن أسعار السجائر| تفاصيل

ترشيحاتنا

هل استعددت لاستقبال رمضان؟.. 11 مارس موعد غرة الشهر

آليات جديدة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية .. وقرارات مهمة بشأن كليات الطب

لميس الحديدى لجمهور الأبيض: بلاش دور الضحية.. الزمالك لم يستحق الفوز

بعـد الحكم على شيرين عبدالوهاب|محامي المنتج محمد الشاعر: «مستمرون في البحث عن حقوقنا»

دعاء خواتيم شهر شعبان.. استعد للصيام والقيام والصلاة والذكر والاستغفار

غارات روسية على مواقع لقوات أوكرانية في سيفيرودونيتسك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر المحلات اتكشف.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة بالظبط

كيف تحمى نفسك من سرطان الجلد

مسلسلات رمضان 2024| صدقي صخر يعلن انتهاء تصوير «كامل العدد بلس1»

لهذا السبب|حسام حسن يتخلى عن نجم الزمالك ويضعة خارج المعسكر.. ماذا حدث؟

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب أخره"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ