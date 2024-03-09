هل تؤثر الشبورة والأمطار على خططك؟.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل و توقعات طقس الأحد، بالإضافة إلى درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر ومدنها.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم غد، الأحد الموافق 10 مارس، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسطـ توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات مصر ومدنها

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 22 14

وادي النطرون 23 14

كفر الشيخ 22 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 12

دمياط 20 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 12

العريش 20 10

رفح 20 9

رأس سدر 25 13

نخل 21 6

كاترين 20 4

الطور 25 14

طابا 23 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 10

السلوم 19 9

سيوة 23 9

رأس غارب 28 17

الغردقة 27 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 27 16

شلاتين 29 18

حلايب 29 19

أبو رماد 30 18

رأس حدربة 30 18

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 27 10

أسيوط 29 11

سوهاج 31 13

قنا 32 15

الأقصر 34 16

أسوان 36 16

الوادي الجديد 33 12

أبوسمبل 38 17