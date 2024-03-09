عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظاهرتان جويتان..الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ24 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.
 

txt

«اوعوا تدوا ضهركوا لبلدكم».. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

txt

لن يمضي وقت طويل.. السيسي يزف بشرى للمصريين

قالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، السبت، إن الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة مع استقرار الأحوال الجوية، لافتة إلى أن هناك نشاط للرياح في السواحل الشمالية الغربية للبلاد وهذا النشاط مثير للرمال والأتربة، مؤكدة أنه هناك استمرار لاستقرار الأحوال الجوية غدًا أيضًا.

طقس اليوم السبت
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأحوال الجوية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم يبدأ التأثير التدريجي للكتل الهوائية الصحراوية التي تعمل على زيادة قيم درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس دافئ في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال فترة النهار.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترة الليل تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا وخاصة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، محذرة من تخفيف الملابس خاصة خلال فترة الليل وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة الاحوال الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: ندشن مشروعات في مختلف المجالات.. وأولوية التشغيل للمواطن السيناوي

محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية آمنة في العالم

الشباب قادة المستقبل.. معاون محافظ جنوب سيناء يروي تفاصيل توليه منصبه|فيديو

رغم تكلفتها العالية|حنان عمر: محطات تحلية المياه هدفها الحفاظ على المحافظات الحدودية

«اوعوا تدوا ضهركوا لبلدكم».. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

لن يمضي وقت طويل.. السيسي يزف بشرى للمصريين

السيسي: مصر تسعى للاستقرار والسلام ولا تشعل الحرائق أبدًا

خليك أنا هاجيلك| الرئيس السيسي يلبي مطلبًا لأحد الحضور باحتفالية يوم الشهيد

ترشيحاتنا

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

الولايات المتحدة تطلب سرًا من تركيا تمويل الأونروا

هل يُقبل صيام من لا يصلي في رمضان ؟

أمام قبر والده.. كوكا يحتفل بتتويج الأهلي بكأس مصر

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 7505 فلسطينيين من الضفة الغربية منذ بدء العدوان

ظاهرتان جويتان..الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ24 ساعة القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي عصير البصل على وجهك والنتيجة ستدهشك

السيارات الصينية تواجه تهمة التجسس.. وأمريكا تحقق في الأمر

مع تغيير المواسم.. نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

7 نصائح مهمة عند شراء سيارة جديدة.. ما أبرزها؟

فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

ويبقى الأثر|القوات المسلحة تنشر فيديوهات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ