ظاهرتان جويتان..الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ24 ساعة القادمة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.



قالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، السبت، إن الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة مع استقرار الأحوال الجوية، لافتة إلى أن هناك نشاط للرياح في السواحل الشمالية الغربية للبلاد وهذا النشاط مثير للرمال والأتربة، مؤكدة أنه هناك استمرار لاستقرار الأحوال الجوية غدًا أيضًا.

طقس اليوم السبت



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأحوال الجوية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم يبدأ التأثير التدريجي للكتل الهوائية الصحراوية التي تعمل على زيادة قيم درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس دافئ في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال فترة النهار.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترة الليل تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا وخاصة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، محذرة من تخفيف الملابس خاصة خلال فترة الليل وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.