أخبار التوك شو.. السيسي يزف بشرى للمصريين.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ24 ساعة القادمة

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



لن يمضي وقت طويل.. السيسي يزف بشرى للمصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يمضي وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم وصبرهم.

وأضاف في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: “بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا”، لافتًا: "إحنا في مصر حريصين على فتح المعبر 24 ساعة".



«اوعوا تدوا ضهركوا لبلدكم».. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للمصريين قائلًا: «اوعوا تدوا ضهركوا لبلدكم كلكوا.. ده هما يومين هنقعدهم على وش الدنيا وهنمشى.. اللى جمعته بالحلال نفعك، واللى جمعته بحاجة تانية هيبقا نار عليك، إذا كنت بتؤمن أنه فيه حساب».



ظاهرتان جويتان..الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ24 ساعة القادمة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.

تعالي اقفي جنبه لو سمحتي|الرئيس السيسي يوجه طلبا لزوجة أحد الأبطال

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من زوجة أحد أبطال القوات المسلحة بالوقوف بجانبه على المسرح؛ وذلك بعد إشادة زوجها بموقفها البطولي معه وعدم تخليها عنه رغم ما تعرض له من إصابة، واصفًا إاها بأنها هي بطلة قصته الحقيقية.



الدفاع الروسية: إسقاط 47 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن اسقاط 47 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية، منوهة بأن خسائر أوكرانيا تجاوزت 7 آلاف جندي.

رغم تكلفتها العالية|حنان عمر: محطات تحلية المياه هدفها الحفاظ على المحافظات الحدودية

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، إنّ المحافظة بها تنوع في مصادر المياه، حيث تصل مياه النيل حتى مدينة سانت كاترين، ومحطات آبار في مدينة الطور نتيجة لمحافظة صحراوية في الجانب الشرقي والشح المائي الذي يتعرض العالم كله له.

تظاهرات حاشدة في صنعاء تضامناً مع الفلسطينيين بقطاع غزة|شاهد

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مظاهرة حاشدة بمشاركة الآلاف من الأشخاص، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 5 أشهر.



وهبوها الحياة.. محمد زكي الألفي: شهداء أبناء مصرعمروا أرضها وصانوا عرضها

قال الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الذكرى العظيمة " يوم الشهيد" تؤكد أن مصر تحتفل دائما وتذكر أبناءها الذين عمروا أرضها وصانوا عرضها ووهبوا لمصر الحياة وعاشوا أبطالا ورحلوا شهداء، وفتحوا طاقة الأمل لكي يعيش الشعب في أمن وأمان واستقرار وتنمية.

اللواء سمير فرج: النصب التذكاري بمدينة نصر محفورعليه جميع أسامي الشهداء

قال اللواء سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجي ومدير الشئون المعنوية الأسبق إن هذا اليوم العظيم هو يوم استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض على الحد الامامي للدفاع في موقع رقم ٦ خلال حرب الاستنزاف ولم يحدث في التاريخ ان رئيس اركان حرب استهشد على الخط الأول فعندما ظهر ليري نتيجة ضرب المدفعية لتدمير خط برليف.

محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية آمنة في العالم

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ رجال الأعمال يسهمون بشكل كبير في عملية التنمية بالمحافظة، مضيفا: “طالما يثقون بك، فإنهم يمنحونك أي شيء تطلبه، فعندما طلبت من رئيس البنك الزراعي حضور إحدى الفعاليات كان موجودا، وكذلك رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ورئيس هيئة البريد”.



وفا: قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين بالضفة الغربية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين بالضفة الغربية.