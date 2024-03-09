عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي يزف بشرى للمصريين.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ24 ساعة القادمة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


لن يمضي وقت طويل.. السيسي يزف بشرى للمصريين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يمضي وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم وصبرهم.

وأضاف في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: “بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا”، لافتًا: "إحنا في مصر حريصين على فتح المعبر 24 ساعة".


«اوعوا تدوا ضهركوا لبلدكم».. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للمصريين قائلًا: «اوعوا تدوا ضهركوا لبلدكم كلكوا.. ده هما يومين هنقعدهم على وش الدنيا وهنمشى.. اللى جمعته بالحلال نفعك، واللى جمعته بحاجة تانية هيبقا نار عليك، إذا كنت بتؤمن أنه فيه حساب».


ظاهرتان جويتان..الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ24 ساعة القادمة
أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.

 

تعالي اقفي جنبه لو سمحتي|الرئيس السيسي يوجه طلبا لزوجة أحد الأبطال
طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من زوجة أحد أبطال القوات المسلحة بالوقوف بجانبه على المسرح؛ وذلك بعد إشادة زوجها بموقفها البطولي معه وعدم تخليها عنه رغم ما تعرض له من إصابة، واصفًا إاها بأنها هي بطلة قصته الحقيقية.


الدفاع الروسية: إسقاط 47 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن اسقاط 47 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية، منوهة بأن خسائر أوكرانيا تجاوزت 7 آلاف جندي.

 

رغم تكلفتها العالية|حنان عمر: محطات تحلية المياه هدفها الحفاظ على المحافظات الحدودية
قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، إنّ المحافظة بها تنوع في مصادر المياه، حيث تصل مياه النيل حتى مدينة سانت كاترين، ومحطات آبار في مدينة الطور نتيجة لمحافظة صحراوية في الجانب الشرقي والشح المائي الذي يتعرض العالم كله له.

 

تظاهرات حاشدة في صنعاء تضامناً مع الفلسطينيين بقطاع غزة|شاهد
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مظاهرة حاشدة بمشاركة الآلاف من الأشخاص، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 5 أشهر.


وهبوها الحياة.. محمد زكي الألفي: شهداء أبناء مصرعمروا أرضها وصانوا عرضها
قال الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الذكرى العظيمة " يوم الشهيد" تؤكد أن مصر تحتفل دائما وتذكر أبناءها الذين عمروا أرضها وصانوا عرضها ووهبوا لمصر الحياة وعاشوا أبطالا ورحلوا شهداء، وفتحوا طاقة الأمل لكي يعيش الشعب في أمن وأمان واستقرار وتنمية.

 

اللواء سمير فرج: النصب التذكاري بمدينة نصر محفورعليه جميع أسامي الشهداء
قال اللواء سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجي ومدير الشئون المعنوية الأسبق إن هذا اليوم العظيم هو يوم استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض على الحد الامامي للدفاع في موقع رقم ٦ خلال حرب الاستنزاف ولم يحدث في التاريخ ان رئيس اركان حرب استهشد على الخط الأول فعندما ظهر ليري نتيجة ضرب المدفعية لتدمير خط برليف.

 

محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية آمنة في العالم
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ رجال الأعمال يسهمون بشكل كبير في عملية التنمية بالمحافظة، مضيفا: “طالما يثقون بك، فإنهم يمنحونك أي شيء تطلبه، فعندما طلبت من رئيس البنك الزراعي حضور إحدى الفعاليات كان موجودا، وكذلك رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ورئيس هيئة البريد”.


وفا: قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين بالضفة الغربية
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين بالضفة الغربية.

 

مناسبة يوم الشهيد وزارة الدفاع الروسية قوات الاحتلال حالة الطقس برامج الـ توك شو الظواهر الجوية المتوقعة اللواء خالد فودة محافظ القوات المسلحة الدكتورة منار غانم الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار التوك شو الندوة التثقيفية تفاصيل حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

ترشيحاتنا

عن السوق السوداء.. المفتي : احتكار الدولار للبيع بسعر أعلى حرام شرعًا

جنح الشيخ زايد تغرم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه

حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان .. اعرف رأي الدين

استعدادات مكثفة.. الجامع الأزهر يتزين لاستقبال رواده في شهر رمضان

لن تصدق.. أسعار هيونداي أكسنت RB في سوق المستعمل

الأمين العام للأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان سوريا يعانون الجوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت| بأسهل الخطوات

نانسي صلاح تحتفل بعيد ميلادها من أمام الكعبة.. شاهد

مش هتشيلي هم.. أفضل 5 سيارات للنساء بمواصفات جذابة وسعر مغري

نشرة المرأة والصحة|سعر ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة.. ضعي عصير البصل على وجهك والنتيجة ستدهشك

فيديو

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

ويبقى الأثر|القوات المسلحة تنشر فيديوهات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ