تعالي اقفي جنبه لو سمحتي|الرئيس السيسي يوجه طلبا لزوجة أحد الأبطال

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من زوجة أحد أبطال القوات المسلحة بالوقوف بجانبه على المسرح؛ وذلك بعد إشادة زوجها بموقفها البطولي معه وعدم تخليها عنه رغم ما تعرض له من إصابة، واصفًا إاها بأنها هي بطلة قصته الحقيقية.



وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

