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رئيس التحرير
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وهبوها الحياة.. محمد زكي الألفي: شهداء أبناء مصرعمروا أرضها وصانوا عرضها

محمد زكي الألفي
محمد زكي الألفي

قال الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الذكرى العظيمة " يوم الشهيد" تؤكد أن مصر تحتفل دائما وتذكر أبناءها الذين عمروا أرضها وصانوا عرضها ووهبوا لمصر الحياة وعاشوا أبطالا ورحلوا شهداء، وفتحوا طاقة الأمل لكي يعيش الشعب في أمن وأمان واستقرار وتنمية.


وأكد زكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري”، المذاع على الفضائية المصرية، أن هذا في اليوم هو يوم العطاء دون مقابل لهم والتضحية والفداء بالروح والنفس.

وأضاف أن احتفال المصريين بهذه المناسبة يؤكد التكريم والتقدير والتخليد لذكرى لهؤلاء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون وهي أرواحهم.

وتابع: “لولا هؤلاء الذين ضحوا للقضاء على الإرهاب وبجهد أبناء مصر لما استطاعت مصر التخلص منه، ومنها ذكرى 9 مايو التي استشهد فيها الفريق الذهبي عبد المنعم رياض ،وأيضا حرب الاستنزاف التي استمرت لمدة ألف يوم”.

 

مصر الأكاديمية العسكرية يوم الشهيد الفريق الذهبي عبد المنعم رياض محمد زكى الألفى

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