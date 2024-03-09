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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يوجه تحية إعزاز وتقدير لأسر شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة

صدى البلد

يتقدّم الدكتور محمد هانى غنيم  محافظ بني سويف بتحية إعزاز وتقدير لشهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة ، بمناسبة الاحتفال  بيوم الشهيد ، الذى يوافق ذكرى استشهاد البطل  الفريق أول عبد المنعم رياض، والذي كان  ومازال مثالاً عظيماً للتضحية والذود عن االوطن،حينما تقدم  الصفوف الأمامية لجبهات القتال ،حتى اُستشهد وفاضت روحه الطاهرة  إلى بارئها ، فبات مثالا وأيقونة  لكل الأجيال من أبناء مصر المخلصين.

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كما أشار  محافظ بنى سويف إلى تقدير الشعب المصرى وفخره واعتزازه بتضحيات أبناء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة، الذين يمثلون صمام الأمان والحصن المنيع ضد من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات وطننا الغالى، مؤكدا أن تضحيات شهدائنا الخالدة تمثل دافعا قويا لنا جميعا ، لنصطف خلف قيادتنا السياسية فى المعارك التى تخوضها مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواصلة تحقيق التنمية الشاملة رغم كثرة التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي

جدير بالذكر  أن قواتنا المسلحة تحتفل فى التاسع من مارس كل عام بـ"يوم الشهيد"، تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى بذلوها  فى سبيل الحفاظ على الوطن، حيث يأتى هذا الاحتفال تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة يوم 9 مارس 1969.وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف

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