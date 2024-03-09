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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أفضل مدينة سياحية آمنة في العالم

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ رجال الأعمال يسهمون بشكل كبير في عملية التنمية بالمحافظة، مضيفا: “طالما يثقون بك، فإنهم يمنحونك أي شيء تطلبه، فعندما طلبت من رئيس البنك الزراعي حضور إحدى الفعاليات كان موجودا، وكذلك رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ورئيس هيئة البريد”.

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وأضاف فودة، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي: «أمس، نظمنا احتفالية في مدينة طابا لجذب السياح إليها، فهي مدينة رائعة وآمنة للغاية، والإعلام ركز على هذه الرسالة أمس، وأنهينا فعاليات هذا الحفل الوطني في تمام الساعة العاشرة مساءً، وأبناء المحافظة أحيوا الحفل مثل كورال نويبع وكورال طابا وكورال شرم الشيخ مع عشاء بسيط في حضور رجال أعمال، ونؤكد أن كل مقاصدنا السياحية في سيناء آمنة». 

وتابع: «لدينا أيضا في المحافظة أحسن مدينة سياحية آمنة في العالم وهو مدينة شرم الشيخ، هذا الأمر يجب أن نتوقف أمامه كثيرا، ويجب أن يسلط الإعلام الضوء عليه بشكل أكبر مما يحدث الآن، فقد حصلت شرم الشيخ على هذا اللقب ويجب الترويج له». 
 

جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء سيناء التنمية القناة الأولى

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