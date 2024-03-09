اللواء سمير فرج: النصب التذكاري بمدينة نصر محفورعليه جميع أسامي الشهداء

قال اللواء سمير فرج المفكر والخبير الاستراتيجي ومدير الشئون المعنوية الأسبق إن هذا اليوم العظيم هو يوم استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض على الحد الامامي للدفاع في موقع رقم ٦ خلال حرب الاستنزاف ولم يحدث في التاريخ ان رئيس اركان حرب استهشد على الخط الأول فعندما ظهر ليري نتيجة ضرب المدفعية لتدمير خط برليف.

وأكد اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على الفضائية المصرية، أنه يتم تقدير هذا اليوم وامس قد أدى الرئيس السيسي والقادة صلاة الجمعة احتفالا بهذا اليوم، واليوم جميع القادة من كل محافظات مصر قد زاروا النصب التذكاري للشهداء في كل المحافظات ففي القاهرة يوجد النصب التذكاري في مدينة نصر على شكل هرم وعليه جميع أسامي الشهداء.