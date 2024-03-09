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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية خاصة عن الاحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، حيث كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة وأهم الظواهر الجوية.

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت الموافق 9 مارس، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية (من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ9 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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