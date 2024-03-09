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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس الرقابة المالية الأسبق: يجب تنويع مصادر الدخل لتجنّب تكرار الأزمة الاقتصادية

سامي
سامي

 قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن مُتخذ القرار أجل قرار تحرير سعر الصرف، حتى تتوفر حصيلة دولارية مناسبة سواء رأس الحكمة، أو من الاتفاق مع النقد الدولي، لأن تحرير سعر الصرف، بدون توفر الحصيلة الدولارية الكافية، من شأنه أن ينعكس بالسلب على سعر الصرف.

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وشدد "سامي"،  خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، على ضرورة أن تعمل مصر على تنويع مصادر الدخل،  حتى لا تتكرر الأزمة السابقة، مشيرًا إلى ان هناك مخططًا لزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار، وعلينا أن نعمل على تسريع  وتيرة هذا المخطط.

ولفت إلى أن مصر لديها القدرة على أن تتحول لقاعدة تصدير للكثير من الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن تصدير النشاط في المقاولات أمر مهم، لأن العمالة المصرية تمتلك المهارة الفنية اللازمة بشكل منافس للكثير من دول العالم.
 

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