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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية: أتوقع سرعة تدبير الدولار بعد توحيد سعر الصرف

صدى البلد

توقع شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حدوث مرونة في تدبير الدولار للمصانع خلال الأيام القليلة القادمة بعد الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البنك المركزي المصري والتي منها توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة، مما سيكون له انعكاس على توفير الدولار لاستيراد الخامات.

وأوضح "الصياد"، أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تساهم في توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للدولار، ومن ثم عودة التسعير لوضعه الطبيعي، مؤكدًا أن السيولة الدولارية من مشروع تطوير رأس الحكمة بجانب السيولة من القرارات الاقتصادية الأخيرة ستساهم في استقرار الوضع الاقتصادي.

وشدد على أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات الدولار للصناعة من أجل استيراد الخامات اللازمة لعمليات التشغيل، لأن ذلك سيؤدي إلى حركة ونشاط تصنيعي وتصديري مما يكون له آثار إيجابية على الميزان التجاري للدولة.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الوضع الاقتصادي الحالي صعب في العالم أجمع وأن استمرار الحكومة في محاولات دعم الصناعة وتوفير الدولار لاستيراد الخامات، ودعم الصادرات الإنتاجية والسلعية سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني

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