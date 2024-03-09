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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن موعد القضاء على السوق السوداء للدولار.. فيديو

السوق السوداء
السوق السوداء

رد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على سؤال هل البنوك قادرة على تلبية طلبات العملاء من الدولار؟.

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قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هذا الكلام صحيح والبنوك قادرة على تلبية طلبات العملاء من الدولار، لأن العرض والطلب هو الذي يحدد".

وأضاف: "ترك الدولار للعرض والطلب وإذا كان العرض موجود فلن يكون هناك هجوم على العملة"، لافتا: "البنك المركزي لم يحتاج أن يضخ أي أموال دولارية من المتواجدة لديه لأنه حدث نوع من التنازلات الكبيرة من الجمهور والمؤسسات".

القضاء على السوق السوداء

واسترسل: " كل المؤسسات المالية كانت تنتظر قرار تحرير سعر الصرف، وكل بنك بيكون عارف تأثير القرارات عليه"، مضيفا: "سيتم القضاء على السوق السوداء عندما تلبي البنوك كافة طلبات العملاء، وهذا سيحدث قريبا، معلقا: "مسألة وقت".

وتابع يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،: "أتيح للبنوك مبالغ جيدة من العملات الأجنبية وهو ما ساعدنا خلال يومين على الإفراج عن كم كبير من السلع"، مؤكدا أن  البنوك قادرة على توفير ما يحتاجه العملاء من العملة الأجنبية، حيث أتيح للبنوك مبالغ جيدة جدا من العملة الأجنبية وهو ما يسر من عملية الافراج عن البضائع في الموانىء. 
 

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