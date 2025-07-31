أبرز مباريات اليوم الخميس 31-7-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 31-7-2025 عدد من المباريات ابرزهل وديتي أرسنال وتوتنهام، وبرشلونة مع سيول الكوري الجنوبي في إطار الاستعدادات الجادة للموسم الجديد 2025-2026.



مواعيد مباريات ودية للأندية





تورينو X موناكو – 11.30 صباحاً

مايوركا X بارما – 12 ظهراً

بيرث جلوري X ميلان – 1.30 ظهراً

سيول الكوري الجنوبي X برشلونة – 2 ظهراً

أرسنال X توتنهام – 2.30 ظهراً

روما X كان – 7 مساء

ليفانتي X القادسية – 8 مساء

فياريال X جنوى – 8 مساء

ريال أوفييدو X فياريال – 10 مساء

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي



هاكين X إندرلخت – 8 مساء

سي إف آركلوج X لوجانو – 8.30 مساء

أوتريخت X إف سي شيريف – 9 مساء

شاختار دونيتسك X بشكتاش – 9 مساء

سبورتينج براجا X ليفيسكي صوفيا – 10 مساء