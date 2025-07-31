أبرز مباريات اليوم الخميس 31-7-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 31-7-2025 عدد من المباريات ابرزهل وديتي أرسنال وتوتنهام، وبرشلونة مع سيول الكوري الجنوبي في إطار الاستعدادات الجادة للموسم الجديد 2025-2026.
مواعيد مباريات ودية للأندية
تورينو X موناكو – 11.30 صباحاً
مايوركا X بارما – 12 ظهراً
بيرث جلوري X ميلان – 1.30 ظهراً
سيول الكوري الجنوبي X برشلونة – 2 ظهراً
أرسنال X توتنهام – 2.30 ظهراً
روما X كان – 7 مساء
ليفانتي X القادسية – 8 مساء
فياريال X جنوى – 8 مساء
ريال أوفييدو X فياريال – 10 مساء
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
هاكين X إندرلخت – 8 مساء
سي إف آركلوج X لوجانو – 8.30 مساء
أوتريخت X إف سي شيريف – 9 مساء
شاختار دونيتسك X بشكتاش – 9 مساء
سبورتينج براجا X ليفيسكي صوفيا – 10 مساء