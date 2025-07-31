بسبب الوكلاء... نجم بيراميدز يتلقى صدمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تعثر رحيل الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان ماييلي، تلقى عرضًا للانضمام لصفوف الفتح السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: "صفقة انتقال ماييلي، لنادي الفتح السعودي، شبه توقفت بسبب صراع الوكلاء".

وأضاف: "لو الصفقة عادت لأحد الأندية السعودية بيراميدز سيتعاقد مع أجنبي أجنبي"

وتابع: “بيراميدز يسعى حاليًا لتدعيم الخط الهجومي قبل غلق الميركاتو الصيفي”.

كان ماييلي. يرغب في الرحيل عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي الجاري، نظرًا للمقابل المادي الكبير المعروض عليه من نادي الفتح السعودي.