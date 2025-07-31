عمرو الحديدي: الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.. وشريف يحتاج لتحدٍ شخصي

تحدث عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، عن صفقات الأهلي الجديدة، التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي وقبل كأس العالم للأندية.

وقال عمرو الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز»، مشيدًا بالصفقات التي أبرمتها إدارة الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد الحديدي أن التونسي محمد علي بن رمضان جاء إلى الأهلي من أجل صناعة التاريخ، مضيفًا أن المالي أليو ديانج عاد إلى الأهلي من أجل التحدي وإثبات خطأ السويسري مارسيل كولر في إخراجه من حساباته.

وأشار الحديدي إلى أن عماد النحاس نجح في احتضان لاعبي الأهلي على المستوى النفسي والسلوكي.

ورأى الحديدي أن محمد شريف يحتاج لتحدٍ شخصي من أجل أن يكون قادرًا على تعويض رحيل تالفلسطيني وسام أبو علي.

وحول إمكانية حدوث مشكلة داخل صفوف الأهلي نتيجة تكدس النجوم، أجاب الحديدي قائلًا: «هذا يتوقف على شخصية المدرب، وعلى سبيل المثال مانويل جوزيه كان يقود مجموعة من النجوم الكثيرة داخل الأهلي، ولكن استطاع السيطرة فهذا يتوقف على شخصية المدرب».