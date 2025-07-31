خالد الغندور يتغزل في صفقة الزمالك الجديدة

علق الإعلامي خالد الغندور، على انتقال اللاعب محمد إسماعيل من نادي زد، إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "سألت صديقي العزيز واللاعب الكبير ومدير الكرة في زد وليد صلاح الدين عن محمد إسماعيل قال لاعب كبير وسريع جدا وهيكون أساسي في دفاع الزمالك".

الزمالك يعلن ضم محمد إسماعيل

وأعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع محمد إسماعيل قادماً من نادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع محمد إسماعيل على عقود الانتقال لنادي الزمالك، في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي زد.

وتأتي هذه الصفقة، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كل البطولات التي سيشارك فيها الفريق.