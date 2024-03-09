بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

أعلن البنك الأهلي المصري، عن إجراء جديد لعملائه، وذلك بعد أيام قليلة من طرحه شهادة استثمار جديدة بفائدة 30%، والتي لاقت إقبالا كبيرا من قبل العملاء والمواطنين.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، الأربعاء الماضي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

شهادة استثمار بفائدة 30%

طرح البنك الأهلي شهادة جديدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوى 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية و20%؜ للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية.

كما أكد البنك الأهلي استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة، و23.5%؜ تصرف العائد شهريا، وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23%؜ بدورية صرف العائد يوميا.

إجراء جديد من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي مؤخرا، رفع حدود التعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للسحب النقدي والشراء خارج مصر في تحرك سريع منه استجابة لتعليمات البنك المركزي.

وجاء قرار البنك بعد أن طلب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، من البنوك فتح حدود تعاملات الدولية باستخدام البطاقات "كريدت كارد".

كانت البنوك خفضت حدود التعاملات باستخدام الـ"كريدت كارد" خارج وداخل مصر أكثر من مرة على مدار آخر عامين بسبب ضغوط النقد الأجنبي التي تعاني منها، وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة.

حدود التعاملات الدولية الجديدة

وفيما يلي تفاصيل التعاملات الدولية باستخدام بطاقات الـ"كريدت كارد" للسحب والشراء خارج مصر بعد رفعها.

بطاقتا كلاسيك وستاندرد:

ارتفع حد المشتريات الشهري إلى ما يعادل 25 ألف جنيه بالدولار بدلا من 7 آلاف جنيه.

فيما زادت حدود السحب إلى 2500 جنيه بدلا من 1500 جنيه.

بطاقتا الذهبية وتيتانيوم:

ارتفع حد المشتريات إلى ما يعادل 37.5 ألف بالعملات الأجنبية جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.

فيما زاد حد السحب النقدي إلى 3500 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

بطاقة بلاتينوم:

زاد حد المشتريات الشهري إلى ما يعادل 100 ألف جنيه بالعملات الأجنبية بدلا من 50 ألف جنيه.

فيما زاد حسب السحب النقدي إلى 7500 جنيه من 4500 جنيه.

بطاقتا "ورلد" و"ورلد إيليت":

ارتفع حد المشتريات الشهري إلى ما يعادل 160 ألف جنيه بدلا 85 ألف جنيه.

فيما زاد حد السحب النقدي إلى 7500 جنيه بدلا من 4500 جنيه.