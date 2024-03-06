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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الأهلي يطرح شهادة 30%.. تفاصيل

البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن طرحه قبل قليل شهادة جديدة بعائد 3  سنوات متناقضة بسعر سنوى 30% السنة الأولى و 25% للسنة الثانية و 20% للسنة الثالثة، علي أن يتم صرفها سنويا، حيث يتم الاكتتاب فيها بقيمة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

 

وذكر البنك أنه تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة 3 سنوات ذات العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26% للسنة الأولى و 22% للسنة الثانية و 18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم.

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وقررت لجنة السياسات النقدية اليوم بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 6% استثناءً.

و تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا. 

 وتستمر الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23% بدورية صرف العائد يومي.

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