البنك الأهلي يطرح شهادة 30%.. تفاصيل

أعلن البنك الأهلي المصري عن طرحه قبل قليل شهادة جديدة بعائد 3 سنوات متناقضة بسعر سنوى 30% السنة الأولى و 25% للسنة الثانية و 20% للسنة الثالثة، علي أن يتم صرفها سنويا، حيث يتم الاكتتاب فيها بقيمة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وذكر البنك أنه تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة 3 سنوات ذات العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26% للسنة الأولى و 22% للسنة الثانية و 18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم.

وقررت لجنة السياسات النقدية اليوم بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 6% استثناءً.

و تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا.

وتستمر الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23% بدورية صرف العائد يومي.