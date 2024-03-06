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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي

تفاصيل القرض الشخصي
تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي

قدم البنك الأهلي المصري، عددا مختلف من برامج التمويل من بينها القرض الشخصي النقدي بضمان تحويل المرتب للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن التسهيلات التي يقدمها البنك الأهلي  خاصة في مجال التمويل الشخصي.

 

القرض الشخصي

ويتيح البنك الأهلي حدا أقصى للتمويل يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه.

يمكن الحد الأقصى للقرض يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه بضمان تحويل المرتب، ويصل 3 ملايين جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة، ويختلف قيمة القرض من شخص لآخر حسب فئة العميل.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي

  1. مدة القرض تصل إلى 12 سنة
  2. تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا
  3. الحساب الجاري مجانًا
  4. لا يحتاج العميل إلى ضامن
  5. بدون مصاريف استعلام ائتماني
القرض الشخصي

شروط الحصول على القرض الشخصي 2024

وبالنسبة للشروط والمستندات المطلوبة من البنك الأهلي للحصول على القرض كما يلي:

 

  1. تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.
  2. صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
  3. آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.
  4. خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.
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