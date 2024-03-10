الشباب والرياضة بالأقصر تنظم ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأه وذلك بمركز شباب طيبة العوامية.



وأدار الندوة الدكتور محمد خيري جاد الرب دكتور بجامعة الأقصر موضحا دور المرأة العظيم في بناء المجتمع ومكانته المرأة في المجتمع المصري.



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر و صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

أكد صلاح رشوان أن المديرية تسعى دائما إلى مشاركة الفتيات بكافة الأنشطة الرياضية والشبابية و تأهيلهن بدنيا حتى يصبحن كوادر يعتمد عليهن في المجتمع بوجه عام و المسيرة الرياضية والشبابية بوجه خاص، وفى الأنشطة الرياضية المختلفة من خلال مراكز الشباب و الأندية.

وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب و جيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب و نيفين عبدالمسيح منسق أندية الفتاة والمرأة بالمديرية والأستاذ عمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر وفريق عمل مركز شباب طيبة العوامية.