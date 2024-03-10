ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تناقش كيفية التعامل مع ذوي الهمم

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الهمم".

ألقى المحاضرة سيد صدقي موضحا مفهوم ذوي الهمم، وأهمية الأهتمام بهم، وكيفية التعامل مع ذوي الهمم، والمهارات التي يجب أن يمارسها من يتعامل معهم.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "ليلة الإسراء والمعراج" ألقاها الشيخ بدري قناوي موضحا مفهوم الإسراء والمعراج، ورحلة الإسراء والمعراج في القرآن الكريم، واكرام المولى عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج.

عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "دور المكتبات في دعم القراءة" حاضرتها أسماء مناع موضحة أهمية القراءة وفوائدها، والقراءة في الأديان السماوية، والقراءة في الوطن العربي، وأسباب العزوف عن القراءة، وكيفية التشجيع على القراءة ودور المكتبات في دعم القراءة، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "العلاقة بين اللفظ و المعني "ألقاها الشاعر أحمد العراقي متحدثا عن الأدوات التي يجب امتلاكها الكاتب للإبداع المعجم اللفظي وعلاقة المعنى باللفظ علاقة ازلية وابدية، وانتصار العديد من النقاد لأهمية اللفظ عن المعنى.

أعد قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد في مدح الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود عرض إنشاد ديني لفرقة الطود للإنشاد الديني "أرجو رضاك، المسك فاح".

وأقامت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد وألقى قصائد بعنوان "الحرف، محكوم، زمن القهر"، بينما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية ورسم حر للأطفال بإستخدام ألوان الفوماستر نفذتها سمر محمد بصحبة رواد القصر، وعرض قصر ثقافة الطفل كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الاورج إسماعيل أحمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.