عايرني بخلفة البنات.. أغرب قضايا محكمة الأسرة بسوهاج

"عايرني أن خلفتي بنات طب هو ده ذنبي دي إرادة ربنا"، هكذا وبنبرة يملؤها الحزن والأسى وبعينان يفيض منهما الدمع فيضًا، تحدثت الأم الثلاثينية شيماء علي، ابنة قرية بندار الكرمانية دائرة مركز شرطة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، لـ"صدى البلد".

وأوضحت سبب طلاق زوجها لها عقب زواجه من أخرى رغمًا عنها، حيث أجبرها على الظهور أمام أسرة زوجته الثانية والنطق بموافقتها بزواجه منها، مؤكدة أن ذلك قد تم عقب تهديدها بأخذ طفلتيها من بين ضلوعها إلى جدتهما لوالدهما، وعقب ذلك لم يلتفت إليها أو لطفلتيه لمدة 3 أشهر.

"3 شهور مشوفتهوش لا أنا ولا البنات وفضلت اتصل بيه يرد مره و100 ميردش وكان يبعت لي مصاريفنا مع أمه أو اخوه الصغير.. انا واحده ربنا اكرمني بـ3 بنات مروة وربنا رحمها وماتت بسبب حمى من سنتين ورجوة عندها 8 سنين وريتال سنتين.. بناتي قمرات وبصحة زي الفل لا فيهم إعاقة جسدية ولا عقلية ولو فيهم برضه إرادة ربنا فيه حد يرمي ضناه".

محكمة الأسرة بسوهاج

ظل الاب في جبروته يتمادى دون أن ترى عيناه طفلتيه لمدة 3 أشهر حتى علم بأن زوجته الثانية حامل في ذكر، تفاجئت حينها "أم البنات" بأنه قرر عدم إرسال مصاريفها ومصاريف طفلتيهما مرة أخرى حتى يستطيع أن يوفر حياة كريمة لطفله الذي ينتظره منذ أكثر من 12 عامًا.

على الفور توجهت شيماء علي، ابنة قرية بندار الكرمانية بمحافظة سوهاج، إلى محكمة الأسرة؛ حتى تنال حقها وحق طفلتيها بالقانون، ورفعت دعوى قضائية طلاق للضرر، ونفقة ومتعة وسكن زوجية وغيرها من الدعوات القضائية التي تسترد بها الام كافة حقوقها من زوجها.

واختتمت الأم حديثها رادفة:" البنت تدخل بيها الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم لما وصى قال استوصوا بالنساء خيرًا لو البنات حاجه منفرة كده مكنش رسولنا الكريم وصى عليهم.. ذنبهم ايه البنات دي يتحرموا من ابوهم ولا يتطلموا كده من بيت لبيت.. اتقوا الله في بناتكم ارحموهم يرحمكم الله".

واختتمت حديثها قائلة:" القضايا لسه في المحكمة متفصلش فيها بس ربنا كريم وواثقة اني هاخد حق بناتي انا تعبت وعانيت ونزلت واشتغلت وانا بناتي على كتفي عشان ابوهم رماهم عشان الولد اللي نفسه فيه.. قادر ربنا يندمه ندم عمره بس هيكون فات الأوان وهيكون كره الدنيا اتزرع له في قلوب بناته.. وقادر ابنه ده يكون مش صالح ويكسر قلبه زي ما كسر قلوبنا".