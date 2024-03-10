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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس مُعلم ونجل شقيقه لتعديهما بـ"خرطوش" على عامل في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس مُعلم خمسيني ونجل شقيقه الأربعيني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهما بالتعدي على عامل في بداية الأربعينات من العُمر، وإصابته برش خرطوش بالجانب الأيمن والساقين؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده اشتعال مشاجرة بالأسلحة الخرطوش، ووقوع مصاب.

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وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو (أحمد ح.ع.م، 40 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز)، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وبسؤاله اتهم كلاً من:" المدعو ياسر ا.ا.م، 44 سنة، عامل، وشقيق والده المدعو احمد ا.م.ح، 57 سنة، معلم، ويقيمان بذات الناحية".

بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزة الأول؛ ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمان والسلاح المُستخدم في الواقعة بإرشاد الأول، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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