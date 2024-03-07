نشوب حريق بمخلفات داخل عقار سكني في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية من إخماد نيران حريق نشب بكمية من المخلفات بداخل غرفة مُغلقة بالطابق الأرضي بعقار مكون من 4 طوابق خالي من السكان، دائرة قسم شرطة أول سوهاج، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشب حريق بغرفة مغلقة بالطابق الأرضي بعقار مكون من 4 طوابق دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین أن الحريق بغرفة مغلقة بعقار مكون من أربع طوابق خالي من السكان، ملك المدعو (مصطفى ح.ف.م، 48 سنة، صاحب محل خاص، ويقيم دائرة القسم)؛ نتج عن ذلك احتراق كمية من المخلفات، وبسؤال المالك قرر بمضمون ما سبق، مضيفًا أن سبب الحريق مصدر حراري، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.