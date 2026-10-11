قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان.. إعلان الطوارئ في إقليم خيبر وسط اتهامات لحكومة عمران خان
تمركز للمعدات وأماكن آمنة للمواطنين.. البحر الأحمر تستعد لمواجهة السيول
بتكلفة 22 مليون جنيه ..وزيرة التنمية المحلية تفتتح مجزر الخارجة المطور
شقق الإيجار المنتهي بالتمليك.. اعرف مصير سعر الوحدة بعد التخصيص
محاضرة أخيرة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي
الأهلي يكسب ولا الزمالك؟.. ماذا قال خبراء الكرة عن القمة 133 في الدوري؟
الرئيس الإندونيسي: ندعم حق الفلسطينيين في الاستقلال.. ونتعاون مع مصر لدعم غزة
وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR» تعزيز التعاون الصحي
الأرصاد تحذر من أمطار قد تصل إلى حد السيول في هذه المناطق
رئيسة المفوضية الأوروبية: هجمات الميليشيات اليمنية تزعزع استقرار مراكز حيوية عالمية للنقل والطاقة
الدباغ يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي
مصرع شخصين في انهيار منزل 3 طوابق بالمحلة وجاري البحث عن ضحايا ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: هجمات الميليشيات اليمنية تزعزع استقرار مراكز حيوية عالمية للنقل والطاقة

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
خاطر عبادة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هجوم الفصائل المسلحة باليمن، الأكثر دموية حتى الآن على مطار الرياض يمثل تصعيدا خطيرا.

 وأضافت فون دير لاين، أن هجمات الميليشيات تزعزع استقرار مراكز حيوية عالمية للنقل والطاقة.

هجوم مطار الملك خالد

وارتفعت حصيلة الهجوم على مطار الملك خالد الدولي السبت إلى 12 وفاة و309 مصابين، وسط إدانات عربية ودولية وتصاعد للهجمات على مطارات سعودية.

وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله في محافظة الخرج، بعد ساعات من إعلانه سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة.

تحذير جديد من استهداف مطارات المملكة 

وجددت الفصائل المسلحة باليمن تحذيرها لكافة الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات.

وجاء في بيان المتحدث العسكري باسم الميليشيات الإرهابية، العميد يحيى سريع، ضرورة أن يأخذ الجميع تحذيرات الجماعة على محمل الجد، مشيرا إلى أن "السعودية تتحمل مسؤولية أي اعتراضات فاشلة، على حد قولها".

وقال البيان: "القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأضاف: "تهيب القوات المسلحة بالجميع لأخذ تحذيراتنا على محمل الجد وتتحمل السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة".

وأكد أنها "ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها".

تعليق الدراسة حضورياً

وانتقلت مدارس الرياض إلى نظام التعليم عن بعد اعتباراً من الأحد، عقب الهجوم، وفق رسالة وجهت إلى أولياء الأمور واطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وجاء في الرسالة الإلكترونية أنه تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم، ستنتقل جميع مدارس الرياض إلى التعليم عن بعد طوال الأسبوع. وهي المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ هذا الإجراء في العاصمة خلال أقل من شهر.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليمن هجوم مطار الملك خالد السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

ترشيحاتنا

تفاصيل التحويلات المرورية

غلق وتحويلات مرورية جديدة بالطريق الدولي الساحلي في العلمين الجديدة لتنفيذ نفق C3

حملات تموينية بأسيوط

تحرير 108 محاضر تموينية للمخابز البلدية والأسواق بأسيوط

مؤتمر علمي بجامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا علميًا حول الاستدامة الرقمية وتوظيف التكنولوجيا

بالصور

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد